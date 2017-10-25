Спасатели нашли тело пропавшего в Новосибирской области рыбака

Сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда нашли тело 53-летнего Владимира Некрасова — он ушёл на рыбалку и собирался вернуться на следующий день; родственники начали его поиски после того, как он перестал выходить на связь, узнал корреспондент Сиб.фм 25 октября от сына пропавшего мужчины Сергея Некрасова.

25 октября спасатели помогли найти тело Владимира Некрасова. Он уехал на рыбалку вечером 17 октября, с сыном разговаривал в десятом часу вечера и больше на связь не выходил. Обычно мужчина рыбачил на реке Берди, недалеко от посёлка Новый и лагеря «Гренада».

берег реки, где обычно рыбачил Владимир Некрасов

«Полиция города Бердска 24 октября всё же активно занималась нашим делом. Достигли взаимопонимания. Со спасателями вчера нашли куртку отца и появилась надежда, что скоро найдём хоть что-то», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Сергей Некрасов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что сын пропавшего мужчины недоволен работой сотрудников полиции и считает, что они бездействуют.

Напомним, что в июне в Новосибирском районе вблизи посёлка Малиновка поисково-спасательный отряд искал пожилого грибника без средств связи.