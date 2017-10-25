Воспитанники омского интерната сняли на видео издевательства над сверстником

Полиция Омска проводит проверку по факту нанесения побоев 13-летнему воспитаннику одного из местных интернатов, издевательства были сняты на видео, которое затем опубликовали в социальных сетях, узнал корреспондент Сиб.фм 25 октября из сообщения регионального ГУ МВД.

По предварительным данным правоохранителей, у избитого подростка возник конфликт с четырьмя другими воспитанниками в возрасте от 13 до 17 лет. В видеоролике, размещённом в интернете 24 октября, подросток лежит на кровати, а старшие воспитанники и сверстники прыгают на него сверху, наносят удары ногами и руками. Лежащий мальчик кричит, что ему больно, но издевательства продолжаются.

После того, как видеозапись была размещена в сети, в интернат прибыли сотрудники полиции. Двое старших подростков из тех, что участвовали в избиении, тут же сбежали из интерната и сразу были объявлены в розыск. Несколько часов спустя они вернулись самостоятельно.

Пострадавший направлен в детское медицинское учреждение для обследования и оказания возможной медицинской помощи. Предварительно у него диагностирован ушиб левого предплечья.

По факту избиения начата проверка, решается вопрос о привлечении участников инцидента к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои») и постановке их на профилактический учёт в полиции.

Напомним, в феврале 2016 года в Забайкалье пьяные воспитанники интерната забросали камнями отдел полиции, пытаясь выручить попавшего туда приятеля.