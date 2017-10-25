 

Воспитанники омского интерната сняли на видео издевательства над сверстником

 25 октября, 15:25
подходящие темы
Воспитанники омского интерната сняли на видео издевательства над сверстником
Фото с сайта globallookpress.com

Полиция Омска проводит проверку по факту нанесения побоев 13-летнему воспитаннику одного из местных интернатов, издевательства были сняты на видео, которое затем опубликовали в социальных сетях, узнал корреспондент Сиб.фм 25 октября из сообщения регионального ГУ МВД.

По предварительным данным правоохранителей, у избитого подростка возник конфликт с четырьмя другими воспитанниками в возрасте от 13 до 17 лет. В видеоролике, размещённом в интернете 24 октября, подросток лежит на кровати, а старшие воспитанники и сверстники прыгают на него сверху, наносят удары ногами и руками. Лежащий мальчик кричит, что ему больно, но издевательства продолжаются.

После того, как видеозапись была размещена в сети, в интернат прибыли сотрудники полиции. Двое старших подростков из тех, что участвовали в избиении, тут же сбежали из интерната и сразу были объявлены в розыск. Несколько часов спустя они вернулись самостоятельно.

Пострадавший направлен в детское медицинское учреждение для обследования и оказания возможной медицинской помощи. Предварительно у него диагностирован ушиб левого предплечья.

По факту избиения начата проверка, решается вопрос о привлечении участников инцидента к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои») и постановке их на профилактический учёт в полиции.

Напомним, в феврале 2016 года в Забайкалье пьяные воспитанники интерната забросали камнями отдел полиции, пытаясь выручить попавшего туда приятеля.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11 сентября, 12:16 • интервью

Вот тут открывается дыра. Это харизма

Директор благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксёнова — о стереотипах благотворительности, менеджменте и репутационных рисках
 10 августа, 09:50 • интервью

Люди не для галочки

Депутат Николай Тямин рассказал о том, как люди привыкали к социальной службе в 90-е годы и почему детские дома — это зло.
 28 апреля, 13:58 • статья

Большая база счастья

Фонд «Солнечный город» открыл проект «Наставничество. Регионы», подключив к нему Иркутск и Красноярск. В том, как подбирают наставников и что в них ценят дети из детских домов, разобрался корреспондент Сиб.фм.
самое популярное
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 16 октября, 13:03 • новость

Новосибирский суд пересмотрит приговор в отношении убийцы Карины Залесовой

Областной суд назначил заседание по пересмотру приговора по уголовному делу в отношении Марка Конькова — убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой.
 18 октября, 09:50 • новость

Житель Новосибирской области купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

Разыгранная в лотерее «Русское лото» квартира достанется жителю Новосибирской области, который купил лотерейный билет за 100 рублей в отделении «Почты России».
 23 октября, 19:18 • новость

Брат олимпийского чемпиона Александра Карелина умер в Новосибирской области

Скончался глава Кудряшовского сельсовета Сергей Карелин — он приходился старшим братом олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Александру Карелину.
 12 октября, 09:30 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей

Меломан из Красноярска решил продать автограф Виктора Цоя — раритет можно приобрести на «Авито» за 150 тысяч рублей.
 23 октября, 07:39 • новость

Новосибирский депутат пожаловался в прокуратуру по поводу остановки за полмиллиона рублей

Депутат барабинского горсовета Константин Терещенко написал жалобу в областную контрольно-счётную палату и в прокуратуру на администрацию Барабинска Новосибирской области, которая, по его мнению, установила автобусную остановку по завышенной цене.
присоединяйтесь!
    