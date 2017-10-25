Выставка с личными вещами семьи Николая II откроется в Томске в день премьеры «Матильды»

26 октября Томская метрополия откроет выставку, на которой будут представлены личные вещи семьи Николая II; в тот же день состоится премьера фильма Алесея Учителя «Матильда» — он рассказывает о романе будущего императора и балерины Матильды Кшесинской, узнал корреспондент Сиб.фм 25 октября из сообщения пресс-службы городской администрации.

Открытие выставки «От покаяния к воскресению России» начнётся в 11:00 в торговом центре «1 000 мелочей». Она приурочена к 100-летию заговора и отстранения царя Николая II от власти. На ней будет отслужен молебен «На начало благого дела». Экспозиция будет открыта до 31 октября.

«Гости выставки впервые смогут притронуться к личным вещам, орденам и книгам царской семьи Николая II, представленные Музеем мужского монастыря Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Томичи увидят копию царского креста-мощевика — величайшей святыни, когда-то принадлежавшей семье Романовых», — сказано в сообщении.

Организаторы выставки — Томская митрополия и выставочное общество «Уральские выставки». Параллельно с выставкой пройдёт форум, организаторы предполагают, что его посетят более сотни представителей монастырей и храмов России, Белоруссии, Украины, Греции, Молдовы, Палестины.

Напомним, что в сентябре «Всемирный Русский Народный Собор» призвал жителей Новосибирска не смотреть фильм «Матильда».