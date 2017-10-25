Врачи читинской городской больницы № 1 попали под следствие за причинение смерти пациенту по неосторожности, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения помощника прокурора Ингодинского района Читы Ивана Левина 25 октября.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении врачей городской клинической больницы № 1 по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

По версии следствия, в марте на протяжении нескольких дней пациент с заболеванием лёгких находился на лечении в одном из отделений больницы. Затем его преждевременно выписали, как считает прокуратура и следственный комитет.

После выписки состояние пациента резко обострилось. Ему вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали его в больницу № 1, где он через некоторое время скончался.

В сообщении отмечается, что следователи также дадут оценку действиям врачей скорой помощи, которые прибыли к потерпевшему на дом без исправных аппаратов с кислородом.

Напомним, в апреле в омской детской больнице № 3 умерла 10-летняя девочка, которая впала в кому после укола лидокаина.