 

Житель Иркутской области направлен в психбольницу за оскорбление икон «ВКонтакте»

 25 октября, 15:11
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Житель Иркутской области направлен в психбольницу за оскорбление икон «ВКонтакте»
фото с сайта sobor-shop.ru

Следователи Иркутской области направили в суд дело о принудительном лечении 21-летнего пользователя «ВКонтакте» больше года назад. Он разместил видео об оскорблении матом православных икон, распятия и других атрибутов, узнал 25 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Иркутской области.

Житель Ангарска разместил на своей странице «ВКонтакте» видео, оскорбляющее чувства христиан, 6 февраля 2016 года. По данным следователей, видеоролик содержал оскорбления матом, жестами и другими действиями икон и предметов культа.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил в отношении жителя восьмого микрорайона Ангарска дело по части 1 статьи 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». По данным информационно-аналитического центра «Сова», видеоролик содержал покраску стены с использованием православной иконы.

21-летний пользователь «ВКонтакте» страдал психическим расстройством, признала психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Следствие направило постановление о принудительном лечении в психиатрической больнице в Ангарский городской суд Иркутской области.

Напомним, что в декабре 2016 года новосибирский СК начал расследовать версию о самоубийстве 21-летнего сына православного активиста Задои.

Ранее Юрий Задоя отправил своего сына на принудительное лечение в психиатрическую клинику в июле 2016 года, обвинив в «выкалывании глаз иконам». Бывшая девушка Константина Мария Кардаш сообщала Сиб.фм 11 июля 2016 года, что его заболеванию «нет никаких доказательств».

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