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 25 октября, 17:24
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Жительница Новосибирска разыграла охотоведов новосибирской области с помощью «Пикабу»
фото с сайта animalbox.ru

Жительница Новосибирска сообщила, что переслала фото медведицы на теплотрассе у озера в Калининском районе, экипажи охотоведов четыре часа искали зверей, узнал 25 октября корреспондент Сиб.фм в департаменте по охране животного мира Новосибирской области.

Охотоведы департамента по охране животного мира Новосибирской области искали медведицу с медвежонком на теплотрассе в Новосибирске. Звонок женщины по имени Ольга и присланная ей фотография вынудили отправиться на поиски два экипажа.

«Знакомые знакомых переслали мне это фото, а я сообщила в департамент по охране животного мира Новосибирской области. Сейчас специалисты ищут точное место, но я тоже в неведении. Говорят, что собралась большая толпа жителей, чтобы на это посмотреть», — сперва рассказала Сиб.фм заявительница Ольга, пожелавшая не упоминать фамилии.

Два автомобиля со специалистами не нашли ни следов, ни признаков присутствия медведей, ни даже труб с фотографии.

«Опрашивали людей, показывали фотографию, но никто из очевидцев не подтвердил. На фото трубы диаметром около 70 см, а на месте не меньше 1,5 м. Ищут, но пока нет подтверждения», — рассказал Сиб.фм замначальника департамента по охране животного мира Новосибирской области Константин Никулин.

Корреспондент Сиб.фм выполнил поиск по фотографии в Google и обнаружил, что картинка была опубликована 24 октября на форуме pikabu.ru. Комментатор Schecter13 сообщил, что фото сделано в селе Мильково Камчатского края.

Сотрудники департамента по охране животного мира прекратили поиски медведицы, убедившись, что это «утка». Ольга отказалась от своих слов о медведице, сообщили в департаменте.

Напомним, сегодня в Новосибирске похолодало и выпал первый снег. Синоптики рассказали, как долго пролежит снежный покров.

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