 

20 жителей Омска заявили о своём желании стать мэром

 26 октября, 12:25
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20 жителей Омска заявили о своём желании стать мэром
Омск, фото с сайта globallookpress.com

Комиссия по выборам мэра Омска завершит приём документов от кандидатов на этот пост 31 октября, в данный момент о своём желании побороться за вакантную должность заявили 20 человек, узнал корреспондент Сиб.фм 26 октября из сообщения на официальном сайте городского совета Омска.

Все претенденты на пост мэра — жители Омска, это люди разных возрастов и профессий, рассказал председатель комиссии по выборам Сергей Тодоров. Не уточняя, о ком идёт речь, одного из кандидатов Тодоров назвал «реальным» претендентом.

«На сегодняшний день реальный кандидат уже есть. Это человек, который имеет большой управленческий и политический опыт, активно участвует в жизни города», — заявил председатель конкурсной комиссии.

По окончании приёма документов от кандидатов начнётся второй этап их отбора: комиссия рассмотрит документы и 3 ноября огласит список тех претендентов, которые будут зарегистрированы. На следующем этапе, намеченном на 17 ноября, комиссия выслушает кандидатов и голосованием определит не менее двух претендентов на пост мэра.

Напомним, прежний мэр Омска Вячеслав Двораковский добровольно ушёл в отставку в июле, после того как процедура выборов его преемника была сорвана из-за самоотвода кандидатов.

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