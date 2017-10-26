Жители Новосибирска при онлайн-покупках чаще выбирают бытовую технику, товары для спорта и мебель — они руководствуются дешевизной этих товаров в интернет-магазинах, передаёт 26 октября корреспондент Сиб.фм по итогам встречи «Развитие онлайн-торговли» в пресс-клубе Яндекс.Маркета.

Аналитики Яндекс.Маркета провели исследование онлайн-торговли в Сибирском федеральном округе и выяснили, что именно жители Сибири предпочитают покупать в интернете, а также чем руководствуются при покупках и какой выбирают способ оплаты и доставки.

Основным стимулом для покупок в интернете для жителей Новосибирска является цена. Так считают 43 % покупателей, в то время как в Сибири этот показатель равен 30,6 %, а по России — 32,4 %.

За год посещаемость интернет-магазинов в Новосибирске выросла на 6 %. Аналитики связывают рост с переходами с мобильных устройств — их число выросло на 18 %, тогда как трафик со стационарных (десктопных) компьютеров снизился на 8 %.

«Как минимум процесс выбора товара перетекает на мобильные платформы. Что интересно, финальный этап покупки пользователи предпочитают делать с десктопных компьютеров. Мы эту тему изучали, это связано с некоторыми иррациональными стопперами. Люди считают, что с мобильного покупать не очень удобно, потому что мелко, люди не сильно-то доверяют тому, насколько это надёжно — отправить данные банковской карты через мобильные телефоны. Обе эти проблемы лечатся не участниками рынка, а производителями телефонов», — пояснил руководитель службы аналитики Яндекс.Маркета Владислав Исмагилов.

Жители Новосибирска чаще всего в интернете покупают мелкую бытовую технику, товары для спорта и мебель. Популярны среди новосибирского потребителя также товары для дома и дачи (24 %) и электроника (20 %).

Ещё одной особенностью покупателей из Новосибирска является популярность электронных кошельков — 31,1 % покупок против 21,2 % по СФО оплачивается через кошельки в интернете.

Забирать покупки жители Новосибирска предпочитают самостоятельно — с пунктов самовывоза или из магазинов (74,5 % покупателей). В то же время курьерская доставка в Новосибирске популярнее, чем в целом по региону (43,9 % против 35,1 %).

Кроме того, в онлайн-шопинге покупатели из Новосибирска особенно ценят бесплатную доставку. Если в среднем по России эту возможность считают важной 37,3 % покупателей, то в Новосибирске — 59,3 %.

Напомним, в августе аналитики выяснили, что жители Сибири собирали детей в школу с помощью интернета.