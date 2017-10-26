Депутаты горсовета запретили в Новосибирске рекламные перетяжки

Рекламные перетяжки исчезнут с улиц Новосибирска — депутаты горсовета приняли окончательное решение, рассказал корреспонденту Сиб.фм 26 октября депутат горсовета, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов.

25 октября на очередной сессии депутаты городского совета исключили перетяжки как категорию рекламных конструкций из правил распространения наружной рекламы и информации Новосибирска.

«Все конструкции-перетяжки останутся, пока не закончатся сроки договоров. Но больше таких конструкций в Новосибирске не будет.

Вызвано это тем, что они портят сложившийся архитектурный облик города.

Это устаревший вид рекламных конструкций», — пояснил корреспонденту Сиб.фм Игорь Салов.

Депутат отметил, что в Новосибирске на данный момент осталось около 30 перетяжек, в основном в центральной части города.

«На все выпадающие доходы, которые так или иначе возникнут после прекращения этих договоров, мы будем предлагать предпринимателям размещаться на других местах. И такие другие места появятся в Новосибирске и будут предложены предпринимателям взамен перетяжек», — заверил Салов.

Напомним, в октябре неизвестные подрисовали рога и свиное рыло Ленину на билборде в Новосибирске.