Эвакуация прошла в новосибирском аэропорту Толмачёво и автовокзале

Люди эвакуировались из зданий аэропорта Толмачёво и нововосибирского автовокзала; по предварительной информации, причиной стали сообщения о минировании, узнал корреспондент Сиб.фм 26 октября из сообщения в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудник пресс-службы регионального управления МВД Михаил Бирюков рассказал корреспонденту Сиб.фм, что правоохранители закончили проверку новосибирского автовокзала. Они не нашли «никаких подозрительных предметов».

«На данный момент автовокзал работает в штатном режиме», — уточнил Михаил Бирюков.

Аэропорт Толмачёво. Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Пресс-секретарь аэропорта Ирина Шавшина подтвердила, что на его территории проходит эвакуация.

«В аэропорт Толмачёво поступил анонимный звонок с сообщением о минировании аэровокзала. Пассажиры и работники терминального комплекса эвакуированы. В настоящий момент сотрудниками силовых ведомств проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по проверке поступившей информации», — сообщила Ирина Шавшина.

Напомним, что 26 октября в новосибирском торговом центре «Сан Сити» прошла учебная эвакуация.