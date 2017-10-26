Хакасия попросила у правительства РФ и Госдумы 28 млрд рублей на погашение долгов

Верховный совет Хакасии опубликовал обращение к главе российского правительства Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой выделить республике 28,2 млрд рублей, чтобы погасить имеющиеся задолженности республики перед банками, узнал корреспондент Сиб.фм 26 октября из сообщения на официальном сайте верховного совета.

Стоит отметить, что требуемая сумма превышает всю расходную часть бюджета Хакасии на 2017 год — в декабре 2016 года расходы были утверждены в сумме 26,6 млрд рублей. При этом, по данным сайта Vg-news.ru, на 1 октября госдолг Хакасии достиг суммы в 24,8 млрд рублей, и в пересчёте на душу населения это абсолютный антирекорд России.

Ситуацию усугубляет то, что более 90 % долга — это дорогие коммерческие кредиты со ставкой в 13-15 % годовых. На дешёвые бюджетные кредиты с символической ставкой в 0,01 % годовых приходится всего 9,6 % задолженности. На выплату процентов по кредитам регион в этом году отдаст 2,5 млрд рублей, или более 14 % от своих доходов.

Из той суммы, которую Хакасия просит у федерального центра, 4,3 млрд рублей нужны в виде разовой финансовой помощи на погашение просроченной кредиторской задолженности. Ещё 17,9 млрд рублей республика наимерена направить на погашение коммерческих заимствований.

Остальные 6 млрд рублей верховный совет Хакасии просит выделить как ежегодную компенсацию выпадающих доходов. Именно этой суммы не досчиталась республиканская казна в результате принятых на федеральном уровне нововведений в налоговом и межбюджетном регулировании.

В обращении уточняется, что доходы Хакасии были потеряны после отмены налога с продаж, отмены налога на пользователей автомобильных дорог, централизации водного налога и перераспределения акцизов на алкогольную продукцию. Обнуление налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых для предприятий, реализующих в Хакасии инвестпроекты, приведёт к бюджетным потерям в размере более 4,2 млрд рублей.

К тому же на исполнение так называемых «майских» указов президента от 2012 года республике пришлось направить более 6 млрд рублей. Эти расходы повлекли за собой увеличение кредитной задолженности и рост долгов Пенсионного фонда РФ и Фонда соцстрахования.

Хакасские депутаты также предложили внести поправки в федеральный бюджет на 2018-2020 годы и предусмотреть ежегодное выделение республике дотаций в размере тех же 28,2 млрд рублей ежегодно — в качестве меры обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ.

Напомним, в июне премьер российского правительства Дмитрий Медведев обращал внимание властей Хакасии на проблему излишне высоких долгов — на тот момент госдолг республики в полтора раза превысил доходы региона.