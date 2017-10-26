Московский профессор покажет новосибирским врачам нюансы операций при гнойном отите

Врачи увидят трансляцию трёх операций при хроническом гнойном среднем отите, которые проведёт профессор из Москвы в Государственной Новосибирской областной клинической больнице, узнал корреспондент Сиб.фм 26 октября из сообщения пресс-службы ГНОКБ.

Мастер-класс пройдёт 26 октября в рамках «Школы практической отомикрохирургии». Хирургические вмешательства проведёт заведующий кафедрой оториноларингологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАПО) Минздрава России, профессор Сергей Косяков.

«Школа практической отомикрохирургии» в Новосибирской областной больнице — это научно-практическая конференция. В ней принимают участие врачи-отоларингологи из городов Сибири. Ведущие российские и зарубежные специалисты рассказывают им про инновационные методы лечения заболеваний лор-органов.

«Хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) в мире болеют от 65 до 330 млн человек, при этом 60 % из них имеют снижение слуха. Пик встречаемости приходится на вторую и третью декаду жизни — самый работоспособный возраст», — сказано в сообщении.

Единственным эффективным методом лечения является операция — тимпанопластика. Врачи удаляют воспаление и восстанавливают цепи слуховых косточек, используя собственные ткани пациента или титановые протезы.

Напомним, что 12 октября цифровой операционный комплекс OR1 открылся в иркутской Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице, он предназначен для проведения малоинвазивных операций новорождённым и младенцам.