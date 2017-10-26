 

Новосибирские физики научились коптить селёдку в коллайдере

 26 октября, 14:04
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Новосибирские физики научились коптить селёдку в коллайдере
Фото с сайта kolcovo.ru

Новосибирские учёные Института Ядерной физики имени Будкера СО РАН увеличили срок хранения холодных пресервов сельди в четыре раза с помощью ускорителя электронов. Исследователи предложили облучённую рыбу жителям Академгородка, узнал 26 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Физики из Новосибирского государственного университета и института ядерной физики СО РАН засунули селёдку в промышленный ускоритель частиц ИЛУ-10. Исследователи нашли способ холодной пастеризации рыбы без добавления консервантов и соли.

Процесс «копчения» рыбы проходит без нагревания продукта и убивает 99,9 % разлагающих бактерий, выяснили исследователи. Холодная пастеризация с помощью ионизации продлевает срок хранения пресервов сельди в четыре раза.

«Отдельная задача исследований — электронное облучение полуфабрикатов и продуктов в герметичной упаковке и готовых к употреблению. Сейчас мы экспериментируем со специальным мясным фаршем, и метод уже работает так же эффективно. Наша технология может обезопасить от микробов военные пайки, пищу для космонавтов, диетические продукты для больных со сниженным иммунитетом и прочее», — сообщил завлабораторией ВНИИ радиологии и агроэкологии ИЯФ СО РАН Владимир Кобялко.

По признанию учёных, метод позволит продлить срок годности и избежать химических консервантов во многих продуктах.

Напомним, в марте новосибирские физики доказали возможность вооружить имперские крейсеры из Star Wars.

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