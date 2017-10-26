 

Новосибирские подростки игнорируют водительские права чаще сверстников в Москве

 26 октября, 17:10
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Новосибирские подростки игнорируют водительские права чаще сверстников в Москве
фото с сайта probeg.com

Новосибирские подростки 15-17 лет меньше всего хотят получать водительские права, чем жители четырёх крупнейших мегаполисов в России. Более половины опрошенных жителей Новосибирска покупают авто для ежедневного передвижения, узнал 26 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Uber в России.

Новосибирские подростки 15-17 лет — представители поколения «Миллениум-Хоумлендер» реже видят в автомобиле средство передвижения. Компания Uber провела опрос 2,2 тысяч жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани в трёх поколениях.

Среди подростков пяти мегаполисов жители Новосибирска чаще других признавали, что не планируют получать водительские права — доля отказов составила 16,8 %. Подростки из Москвы чуть чаще планируют получать водительские права, их доля отказов составляет 15 %.

В целом исследователи видят у опрошенных представителей «Миллениум-Хоумлендеров» понимание автомобиля как средства досуга, в отличие от 35-летних представителей поколения «Икс», для которых личный автомобиль — символ равноправия, ответственности и свободы.

Около 54,6 % опрошенных автовладельцев из Новосибирска ежедневно используют личный автомобиль для поездок. С ними согласны 27,2 % автовладельцев в Москве и 43,4 % опрошенных в Санкт-Петербурге. Доля ежедневных водителей среди жителей Екатеринбурга и Казани — городов с менее популярным метрополитеном выше всего.

Напомним, что в апреле «Площадь Маркса» возглавила топ самых загруженных остановок в Новосибирске.

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