 

Колумбийская обезьяна с причёской Эйнштейна поселилась в зоопарке Красноярска

 26 октября, 16:32
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Колумбийская обезьяна с причёской Эйнштейна поселилась в зоопарке Красноярска
Фото со страницы сообщества «Роев ручей» в социальной сети «ВКонтакте»

Уникальный питомец появился в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» — это эдипов тамарин, получивший кличку Эйнштейн за отдалённое внешнее сходство со знаменитым нобелевским лауреатом, узнал корреспондент Сиб.фм 26 октября из сообщения пресс-службы парка.

Карликовые обезьяны или тамарины, ярким отличием которых является копна белых волос на голове, обитают в Колумбии. Поскольку в последние годы большое количество лесов в этой стране было уничтожено, в данный момент эдиповы тамарины находятся под угрозой исчезновения и в зоопарках встречаются редко.

В Красноярск Эйнштейн приехал из Москвы, его возраст — 3,5 года, состояние здоровья животного зоологи «Роева ручья» определяют как «мужчина в самом расцвете сил». Специалисты уже начали подыскивать ему невесту, чтобы в будущем получить потомство редких обезьян.

Напомним, в марте новосибирский зоопарк с помощью принесённых посетителями детских игрушек воспитывал детёнышей шимпанзе с использованием методики известного итальянского педагога Марии Монтессори.

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