Обновлённая Михайловская набережная открылась в Новосибирске

Набережная во время субботника 14 октября. Фотографии Алёны Мартыновой

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора Андрей Травников открыли Михайловскую набережную реки Обь после I этапа реконструкции, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска 26 октября.

Благоустройство набережной от парка «Городское начало» до гостиницы «Ривер Парк» обошлось в 120 324,1 тысячи рублей. Его провели в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2017 году» федерального проекта Минстроя России «Формирование комфортной городской среды».

Анатолий Локоть гуляет по набережной

Дизайн-проект реконструкции Михайловской набережной разработала компания «Стрелка» совместно с новосибирской архитектурной мастерской «Адаптик-А».

С 1 августа по 15 октября на набережной было проведено фонарное освещение, проложен променад, оборудована велодорожка, прорежены деревья, высажены яблони и многое другое.

Михайловская набережная будет бороться за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды.

Напомним, 14 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в уборке набережной и проконтролировал завершение работ по реконструкции.