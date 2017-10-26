 

Правительство Забайкальского края решило создать детский технопарк

 26 октября, 12:09
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Правительство Забайкальского края решило создать детский технопарк
Наталья Жданова. Фото с сайта забайкальскийкрай.рф

Губернатор Забайкальского края подписала распоряжение о создании в Чите детского технопарка «Кванториум», узнал корреспондент Сиб.фм 26 октября из сообщения пресс-службы краевой администрации.

На территории «Кванториума» будет открыт интерактивный музей, медиатека, кафе, коворкинги и «Город профессий». На площадках будут станки для механической и термообработки, а также операционные микроскопы для нейрохирургии и программное обеспечение, позволяющее проводить эксперименты и демонстрировать их результаты.

«„Кванториум“ — это современный технопарк с конференц-залами, кинотеатром, зонами отдыха, а самое главное, лабораториями и высокотехнологичными цехами. Этот центр позволит поднять на более высокий уровень предпрофессиональное образование подрастающего поколения в инженерно-технической отрасли», — заявила Наталья Жданова.

Региональным координатором, ответственным за создание «Кванториума», стало министерство образования, науки и молодёжной политики края.

«Распоряжением правительства края утверждается концепция создания и функционирования детского технопарка „Кванториум“ Забайкальского края на 2018−2020 годы, дорожная карта по его созданию и функционированию», — сказано в сообщении администрации.

Напомним, что в декабре 2016 года правительство Тувы приняло решение создать в республике первый детский технопарк.

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