Продавец мяса отравил медвежатиной 16 человек в Томской области

Томские следователи ищут неустановленного продавца медвежьего мяса, заражённого трихинеллёзом. Уголовное дело было возбуждено после публикаций местных СМИ, узнал 26 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Томской области.

Массовое отравление трихинеллёзом случилось в посёлке Катайга на севере Томской области. Местные СМИ сообщили о заражении, на основе сообщений следственный комитет в Томской области возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, жители Катайги купили солёную и копчёную медвежатину у неизвестного продавца с рук. Всего 16 человек находятся на лечении и наблюдении в больнице после употребления этого мяса.

Следователи устанавливают других покупателей мяса, заражённого личинками трихинелл. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как сообщает «Вестник инфектологии» болезнь может осложняться миокардитом, пневмонией, поражением почек и печени. Заболеваемость в России регистрируется повсеместно, в 95 % случаев заражение происходит от непроваренной свинины подворного убоя, от мяса кабана, медведя, барсука заражаются лишь в 3 % случаев.

Напомним, что в феврале новосибирский вирусолог обвинил родителей в упрямстве, приведшем к вспышке кори.