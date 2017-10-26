 

Сайт новосибирского кинотеатра «Победа» взломали в день премьеры «Матильды»

 26 октября, 20:46
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Сайт новосибирского кинотеатра «Победа» взломали в день премьеры «Матильды»
Фото Марии Тищенко

Сайт Новосибирского кинотеатра «Победа» не работает более двух часов из-за DDOS-атаки, узнал 26 октября корреспондент Сиб.фм в официальном твиттере кинотеатра.

Кинотеатр «Победа» сообщил о падении сайта из-за DDOS-атаки. На момент публикации материала сайт не работал.

«Наши доблестные администраторы борются с этой проблемой. Надеемся, что совсем скоро доступ к сайту будет восстановлен. Спасибо за понимание! Билеты можно купить в кассе», — сообщает твиттер «Победы».

26 октября в кинотеатре проходит премьера скандального фильма «Матильда» Алексея Учителя, вызвавшая протестные акции православных активистов по всей стране.

Напомним, что 13 октября три кинотеатра присоединились к показу «Матильды» в торговых центрах Новосибирска.

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