Сайт новосибирского кинотеатра «Победа» взломали в день премьеры «Матильды»

Сайт Новосибирского кинотеатра «Победа» не работает более двух часов из-за DDOS-атаки, узнал 26 октября корреспондент Сиб.фм в официальном твиттере кинотеатра.

Кинотеатр «Победа» сообщил о падении сайта из-за DDOS-атаки. На момент публикации материала сайт не работал.

«Наши доблестные администраторы борются с этой проблемой. Надеемся, что совсем скоро доступ к сайту будет восстановлен. Спасибо за понимание! Билеты можно купить в кассе», — сообщает твиттер «Победы».

26 октября в кинотеатре проходит премьера скандального фильма «Матильда» Алексея Учителя, вызвавшая протестные акции православных активистов по всей стране.

Напомним, что 13 октября три кинотеатра присоединились к показу «Матильды» в торговых центрах Новосибирска.