Сибирь в стихах еврейского поэта попала в обзор американского Tablet

Ведущий журнал еврейской общины в США опубликовал историю жизни главного писавшего на идиш поэта ХХ века Аврома Суцкевера в Омске и других городах, и рассказал о поэме «Сибирь» узнал 26 октября корреспондент Сиб.фм из материала Tablet.

Американский журнал для евреев опубликовал историю главного еврейского поэта ХХ века Аврома Суцкевера, пережившего холокост. Автор материала назвала поэму «Сибирь» одной из главных в его творчестве, статья вышла в рамках серии публикаций к 100-летию Октябрьской революции.

Поэма «Сибирь» была опубликована в 1936 году, в 1950 году издавалась в книге с иллюстрациями известного представителя русского авангарда Марка Шагала. Произведение было написано под впечатлениями от детства в Омске и трагической смерти отца от сердечного приступа, когда Суцкеверу было семь лет.

Сказочная страна льда и снега, света и цвета, где мысли и причины не играют никакой роли, описывает критик. Автор утверждает, что друг Бориса Пастернака Суцкевер не просто использует захватывающие образы и звуковую оркестровку. В отличие от многих его сверстников на английском языке, он делает всё это в рифме с метрикой, которая на идиш совершенно гипнотична.

Чтобы достичь этого, Суцкевер растягивает язык до тех пор, пока он не сольётся, глагольные существительные используются по мере необходимости и заставляют каждое слово работать сверхурочно. Идишское слово «солнце», являющееся главным героем стихотворения, идентично идишскому слову, которое звучит, как «sun».

«Пейзаж закручивается сквозь эти строфы, когда они накапливаются, как снег, соблазняя вас, беря на себя чувства оратора, когда он „пишет с ветром, словно с помощью пера“. Следы животных распускаются, как розы на снегу, корни леса становятся зубами, погруженными в глубокую землю, река ревёт сквозь лёд», — пишет переводчик поэта на английский Дара Хорн.

«Но Сибирь — это не пейзажная галерея. Поэма Сибирь одинаково относится к самой Сибири и о связи между отцом и сыном», — подчеркнула Дара Хорн.

Напомним, что в апреле телеканал «Настоящее Время» (совместный медиапроект «Радио „Свобода“» и «Голоса Америки») опубликовал воспоминания и фотографии супружеской четы Мартина и Джен Манхофов, побывавших весной 1953 года в Хакасии и в Красноярском крае.