Сибирский федеральный университет впервые за свою историю сменил ректора

Министерство образования и науки РФ отправило в отставку бессменного ректора Сибирского федерального университета в Красноярске, узнал корреспондент Сиб.фм 26 октября из сообщения вуза, 69-летний академик РАН Евгений Ваганов занимал этот пост последние 11 лет — со дня основания СФУ.

Исполняющим обязанности ректора СФУ назначен проректор по учебной работе Владимир Колмаков, решение о назначении нового ректора будет принимать правительство РФ. При этом Ваганов продолжит работать в университете в должности научного руководителя.

О Колмакове сообщается, что он имеет звание доктора биологических наук, является профессором. Окончил Красноярский государственный университет в 1990 году по специальности «Биология, физиология растений». Кандидатская и докторская диссертации специалиста были посвящены флуоресценции морской флоры и фауны.

За годы карьеры в СФУ Колмаков занимал посты первого проректора и директора института физической культуры, спорта и туризма (входит в структуру вуза). Он также курировал разработку и реализацию программы развития университета с 2007 по 2010 годы.

Напомним, в апреле впервые за 29 лет сменился директор Красноярского научного центра СО РАН — с этого поста ушёл 76-летний академик Василий Шабанов.