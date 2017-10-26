 

Суд грубо нарушил право на защиту новосибирского экс-губернатора Юрченко — адвокат

 26 октября, 17:10
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Суд грубо нарушил право на защиту новосибирского экс-губернатора Юрченко &mdash; адвокат
Фото Алёны Мартыновой

Адвокаты бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко до сих пор не получили на руки приговор и протокол судебного заседания от судьи, что нарушает право на защиту осуждённого, рассказал корреспонденту Сиб.фм 26 октября адвокат Александр Балян.

20 октября Центральный районный суд Новосибирска признал Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ) и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Приговор зачитывался на протяжении двух дней.

Спустя шесть дней один из адвокатов Юрченко Александр Балян не смог прокомментировать корреспонденту Сиб.фм приговор, поскольку так и не получил его на руки.

«Его должны были в пятидневный срок нам предоставить. Судья так и сказала: приговор вы можете получить 25 октября, — пояснил адвокат корреспонденту Сиб.фм. — Вчера мы узнали, что приговор получим только в пятницу. Соответственно, предельный срок обжалования по делу в понедельник, 30 октября. Таким образом, если мы в пятницу вечером получим приговор, нам надо как-то его в выходные прочитать — а там под 300 страниц. И принести какую-то жалобу в понедельник. То есть мы должны сейчас писать вслепую и по памяти жалобу на что-то, что мы не видим. Что касается приговора, я такое вообще в первый раз в жизни вижу. Приговор должен быть подписан до его оглашения. Значит, он уже был готов.

Сколько нужно времени на то, чтобы сделать копию готового приговора и выдать кому-нибудь её? Ну, три минуты, пять... Она, судья, взяла пять дней.

По какой причине не успела — непонятно».

Александр Балян отметил, что более полутора месяцев они ждут протокола судебного заседания, который суд должен был предоставить в течение трёх дней после окончания судебного заседания, которое состоялось 4 сентября.

«Вопрос: то ли они вместе правятся, то ли чтобы нам труднее было. Какая ещё причина? Я не знаю. В общем, я такого не встречал раньше, — подчеркнул Балян.

— Однозначно, судья и закон нарушает, и право на защиту.

Мы жаловались неоднократно в ходе процесса на нарушения со стороны судьи. Так, к примеру, она отказалась принять систему SRS Femida. Это такая государственная информационная система, которая централизованно производит аудиозапись в суде. На неё можно сослаться, как на часть протокола. Государство вложило миллиарды рублей в неё. В Центральном районном суде её тоже установили, но использовать отказались».

Напомним, в первый день оглашения приговора в Новосибирске, 19 октября, адвокаты Василия Юрченко заявляли, что уверены в оправдательном приговоре.

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