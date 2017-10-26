 

Торговый центр «Сан Сити» в Новосибирске эвакуировали

 26 октября, 09:33
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Торговый центр «Сан Сити» в Новосибирске эвакуировали
Фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске снова эвакуировали по тревоге людей — на этот раз сотрудников торгового центра «Сан Сити», узнал корреспондент Сиб.Фм из сообщения группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» 26 октября.

По сообщению очевидцев, утром 26 октября сотрудников вывели из бизнес-центра, расположенного в МФК «Сан Сити».

«Всех уже запускают, минут на десять было всё это. Может быть, учебная эвакуация, ничего не объяснили, просто по громкой связи объявили: „Экстренная эвакуация“», — передаёт «НГС» слова одной из сотрудниц бизнес-центра. В службе маркетинга МФК «Сан Сити» изданию также пояснили, что в бизнес-центе прошла запланированная учебная эвакуация и около 8:50 сотрудников запустили обратно в здание.

Напомним, 28 сентября в Новосибирске были эвакуированы посетители и сотрудники торговых центров Новосибирска «Галереи», «Меги», «Сибирского Молла», «Сан Сити», «Нордмолла» и «Ауры». Причиной эвакуации стало анонимное сообщение о готовящемся взрыве.

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