 

Вандалы испортили второй баннер с Лениным в Ленинском районе Новосибирска

 26 октября, 15:29
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Вандалы испортили второй баннер с Лениным в Ленинском районе Новосибирска
Первый испорченный баннер возле улицы Кирова. Фото из группы «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Второй рекламный баннер к 100-летию Октябрьской революции в Новосибирске испортили словами «воинство сатаны», узнал 26 октября корреспондент Сиб.фм от очевидцев.

Очевидцы сообщили о второй выходке вандалов против Ленина в Ленинском районе Новосибирска. Надпись «воинство сатаны» заметили очевидцы утром 26 октября.

«Я ездила за пенсией к саду Кирова и заметила баннер. Ладно, коммунисты особо относятся к Ленину, но это же вандализм. Неважно, Ленин там изображён или другой человек», — призналась очевидец Елена Петрова.

Ранее в новосибирском обкоме КПРФ осудили действия неизвестных, а подписчики группы «АСТ-54» в сети «ВКонтакте» предположили, что к поступку могли быть причастны «христианские активисты».

Напомним, что в ночь на вторник, 24 октября, на перекрёстке улиц Кирова и Никитина неизвестные нарисовали вождю революции свиное рыло и рога, а красноармейцев подписали как «воинство сатаны».

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