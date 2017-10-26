Правоохранители задержали директора группы компаний ПТК-30 Антон Коновалова, рабочие которой регулярно устраивали акции протестов, забираясь на краны, расположенные на стройках, и требовали выплаты зарплат, узнал корреспондент Сиб.фм 26 октября из сообщения телеканала «Вести Новосибирск».

Корреспондент телеканала сообщил, что в офис компании на улице Максима Горького приезжали следователи вместе с Коноваловым. Предположительно его задержание связано с жилым комплексом «Радужный» в Новосибирске.

По сообщению телеканала, один из дольщиков пришёл в офис компании и заявил о желании продать квартиру. Ему ответили, что у него нет права собственности на жильё, но его можно получить, перекупив у компании. Сперва была озвучена сумма в 600 тысяч рублей, позже она увеличилась до 1,6 млн рублей. Дольщик не согласился и обратился в правоохранительные органы. На какой стадии находятся следственные действия, неизвестно, также нет информации о том, где находится Антон Коновалов.

Сотрудники группы компаний ПТК-30 ранее выражали недовольство задержкой зарплат. Так, 20 июля на Затулинском жилмассиве строитель поднялся на кран и потребовал от компании «Сибстрой» выплатить ему зарплату. Она входит в ГК ПТК-30. Прокуратура начала проверку компании после этого случая.

31 июля жительница Новосибирска поднялась на строительный кран и потребовала выплатить зарплату мужу, который уволился из ГК ПТК-30. 13 октября рабочие в Новосибирске более шести часов просидели на стреле крана из-за невыплаты зарплаты. А 20 октября на кран забрались десять человек.

Напомним, что новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Сибнефтегеофизики», который задолжал сотрудникам более 60 млн рублей.