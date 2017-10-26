Запах дыма в кабине пассажирского самолёта заставил пилотов экстренно сесть в Красноярске

Пассажирский самолёт АТR 72-500 авиакомпании Utair совершил экстренную посадку в красноярском аэропорту Емельяново сразу после вылета — пилотов насторожил запах дыма в кабине, узнал корреспондент Сиб.фм 26 октября из сообщения ТАСС.

Воздушное судно вылетало из Красноярска в Томск, на его борту в момент инцидента находились 67 пассажиров. После того, как экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, самолёт благополучно сел.

Как уточняет РИА Новости, в данный момент пассажиры размещены в здании красноярского аэропорта и обеспечены всем необходимым. Предполагается, что самолёт вновь отправится в рейс через 10 часов после возвращения в аэропорт. За это время технические специалисты должны установить причины неполадки и устранить их.

Напомним, в августе летевший из Новосибирска самолёт сел в Перми из-за алтайского дебошира на борту.