Житель Красноярска призвал голосовать за Шило из «Кровостока» в автобусах

Предвыборные стикеры с лидером «Кровостока» появились в красноярском общественном транспорте, в якобы предвыборной программе кандидата Шило «лигалайз» и «джазец в тайге», узнал 26 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения портала «Проспект Мира».

Стикеры с призывом голосовать за лидера «Кровостока» Шило появились в нескольких красноярских автобусах и троллейбусах. Автором идеи выступил местный житель Артемий Гальцев.

Наклейки содержат предвыборную программу Антона «Шило» Черняка из песни «Душно». Перечислены пять пунктов: лигалайз, никакой свободы врагам свободы, закатаю дураков в дороги, подправлю климат, в тайге будет играть джазец.

Наклейки «Голосуй за Шило!» стилизованы под обещания кандидатов на выборы от «Единой России», признался Артемий Гальцев. Он решился на такой шаг из-за усталости от политического застоя и новостей о законодательных запретах. Гальцев также пообещал расклеить несколько аналогичных баннеров на улицах Красноярска в ближайшее время.

Лидер группы «Кровосток» Шило на момент публикации не прокомментировал использование образа на официальном сайте и аккаунтах группы в соцсетях.

Напомним, что 17 октября новосибирский художник Лоскутов добился обжалования штрафа за икону Pussy Riot в ЕСПЧ. Художник расклеил стилизованные под иконы образы в лайтбоксах и получил штраф в июне 2012 года.