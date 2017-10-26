Житель Новосибирска украл деньги во время празднования своей свадьбы

Новосибирский суд приговорил к штрафу в 80 тысяч рублей мужчину, который на своей свадьбе украл у организатора сумку с деньгами, узнал корреспондент Сиб.фм 26 октября из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.

По данным ведомства, 28-летний мужчина 6 августа 2016 года на праздновании своей свадьбы в летнем кафе бизнес-центра «Гринвич» увидел женскую сумку. Хозяйки рядом с ней не было, поэтому подсудимый забрал её.

Сумка принадлежала организатору свадьбы, в ней были личные вещи и 29 тысяч рублей, которые невеста передала на оплату услуг ведущего.

Железнодорожный суд Новосибирска признал подсудимого виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража») и приговорил к штрафу в 80 тысяч рублей. Мужчина подал апелляцию в Новосибирский областной суд, настаивая на своей невиновности. Судебная коллегия признала его виновным.

Напомним, что в марте 2015 года житель Новосибирска после развода накопил большой долг по алиментам, однако после общения с судебным приставом должник одумался и даже вернулся в семью: бывшие супруги собираются повторно сыграть свадьбу и пригласили судебного пристава на торжество.