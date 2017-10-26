 

Жительница Кузбасса убила новорождённого сына из-за нехватки денег на жизнь

 26 октября, 07:20
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Жительница Кузбасса убила новорождённого сына из-за нехватки денег на жизнь
Фото с сайта pixabay.com

Суд приговорил 35-летнюю жительницу посёлка Яшкино Кемеровской области к двум годам лишения свободы условно за убийство новорождённого сына, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры 26 октября.

По информации прокуратуры, в июле женщина родила дома сына. Она этого ребёнка не желала, поэтому на учёт не вставала, никому о беременности не рассказывала и пыталась прервать её искусственно, но это у неё не вышло.

«Когда почувствовала начало родов, пошла к себе в баню, где и родился мальчик. Женщина завернула его в пакет и положила около печки, после чего пошла в дом. Судьбой младенца она не интересовалась, его труп через три дня обнаружил следователь», — описывает происшедшее пресс-служба.

По словам женщины, у неё уже есть дочь и сын, третий ребёнок был лишним. При этом в семье работала только она, муж не трудоустроен, и денег на жизнь не хватает.

Яшкинский районный суд признал мать виновной в совершении преступления, описанного в статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорождённого ребёнка») и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в марте 2016 года жительница города Берёзовского Кемеровской области зарезала сына во время ссоры, возникшей из-за того, что он неправильно чинил DVD-плеер.

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