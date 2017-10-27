Аналитики рассказали о поведении в интернет-магазинах жителей Омска и Красноярска

Причины для онлайн-шопинга у жителей Омска и Красноярска отличаются — первые ценят широкий ассортимент, а вторые предпочитают экономить время, передаёт 27 октября корреспондент Сиб.фм по итогам встречи «Развитие онлайн-торговли» в пресс-клубе Яндекс.Маркета.

Аналитики Яндекс.Маркета провели исследование онлайн-торговли в Сибирском федеральном округе и выяснили, что именно жители Сибири предпочитают покупать в интернете, чем руководствуются при покупках и какой выбирают способ оплаты и доставки.

Жители Сибирского федерального округа чаще других жителей России покупают через интернет одежду и обувь для взрослых (58,3 % против 54,5 %). Однако некоторые города имеют свою специфику. Так, в Омске наиболее популярно приобретение в интернет-магазинах билетов в кино, театры и на концерты. Кроме того, спросом пользуются детские товары и товары для строительства и ремонта.

Отдавая предпочтение онлайн-шопингу, покупатели из Омска ориентируются не только на цену, но и на широкий выбор. 23,6 % покупателей сообщили, что их привлекает возможность найти через интернет товары, которых нет в обычных магазинах.

Рынок электронной торговли в Омске хорошо развит, поэтому темпы роста посещаемости интернет-магазинов начали замедляться. За год она увеличилась только на 3 %.

«Чем меньше город, тем быстрее растёт посещаемость и наоборот, — объяснил руководитель службы аналитики Яндекс.Маркета Владислав Исмагилов. — В крупных городах Сибирского федерального округа люди уже активно покупают в интернете, поэтому прирост аудитории идёт на убыль. Если в Омске прирост составил 3 %, а в среднем по СФО — 9 %, то это значит, что общая сумма набирается за счёт небольших населённых пунктов».

В Красноярске посещаемость интернет-магазинов за год возросла на 4 %, при этом наибольшее число переходов пришлось на мобильные устройства (30 %), как и в целом по региону.

Жители Красноярска предпочитают онлайн-шопинг, чтобы сэкономить не только деньги, но и время. Эту причину назвали 24,6 % покупателей.

Самыми популярными товарами, покупаемыми в Красноярске через интернет, стали косметика, товары для здоровья, а также продукты питания.

Ещё одной отличительной чертой жителей Красноярска стал выбор доставки. 29,6 % покупателей выбрали доставку в почтоматы — это в два раза больше, чем в среднем по региону (12,2 %).

Напомним, в октябре стало известно, что низкие цены стали главным стимулом для онлайн-покупок в Новосибирске.