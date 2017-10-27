 

Один человек погиб из-за врезавшегося в автобусную остановку автомобиля в Новосибирске

 27 октября, 07:05
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Один человек погиб из-за врезавшегося в автобусную остановку автомобиля в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com

Водитель автомобиля марки «Хонда» не справился с управлением и сбил двух людей, которые стояли на остановке «Клиника Мешалкина» на Бердском шоссе в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 27 октября из сообщения пресс-службы МВД.

По сообщению ведомства, 26 октября, около 19:50 мужчина двигался по Бердскому шоссе со стороны Нижней Ельцовки в Академгородок. Он сбил двух пешеходов — один скончался от полученных травм на месте. Второго врачи доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

На месте аварии работали сотрудники полиции, они выясняли подробности происшествия. По предварительным данным, водитель пытался избежать столкновения с автомобилем, который выезжал на шоссе с парковки.

Напомним, что 25 октября на Бугринском мосту в Новосибирске маршрутка № 15 с пассажирами столкнулась с автомобилем ДПС.

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