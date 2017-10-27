Обвиняемый в мошенничестве застройщик ЖК «Фаворит» в Бурятии пойдёт под суд за отчуждение более 100 квартир дольщиков, на них наложен арест, узнал 27 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета в Республике Бурятии.

Бывшего директора строительной компании ООО «Зодчий» в столице Бурятии подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, мужчина совершил отчуждение более 100 квартир в строящемся ЖК «Фаворит» в пользу третьих лиц.

Строительство жилого комплекса «Фаворит» было начато застройщиком ООО «Зодчий» в 2014 году. Согласно проекту застройщика комплекс должен был состоять из трёх домов высотой в девять, 14 и 16 этажей. Первая очередь должна быть сдана в сентябре 2014 года, однако сроки постоянно переносились и в настоящее время у застройщика нет средств на исполнение обязательств перед дольщиками, утверждают в СК.

Бывший директор ООО «Зодчий» проходит подозреваемым по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Кроме того, мужчина проходит обвиняемым по двум эпизодам части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Следствие наложило арест на большую часть квартир по решению суда до окончания разбирательств.

Напомним, что 16 октября обманутые дольщики с улицы Тульской вышли на пикет к врио губернатора Новосибирской области Травникову.