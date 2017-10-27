 

Фотограф заснял эффект НЛО от «Тополь-М» над Томской областью

 27 октября, 18:43
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Фотограф заснял эффект НЛО от «Тополь-М» над Томской областью
Фото Алексея Яковлева с сайта siberiantimes.com

Огромный светящийся шар в небе над томской тайгой и севером Сибири заснял Алексей Яковлев, иностранные СМИ объяснили эффект НЛО испытаниями баллистической ракеты «Тополь-М», узнал 27 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения The Siberian Times.

Британские СМИ рассказали о массовых сообщениях об НЛО в Сибири. Фотограф Алексей Яковлев заснял светящийся газовый шар на фоне северного сияния в городе Стрежевом на севере Томской области 27 октября.

«Внезапно шар в небе стал увеличиваться в размерах. Я понял, что это не энергетическая яркость, и стало страшно», — рассказал The Siberian Times Алексей Яковлев.

Затем шар превратился в арку и растворился в ночном небе. Очевидцы засняли похожие кадры в Салехарде и Ямало-Ненецком автономном округе за полярным кругом.

По словам фотографа, это был запуск секретной баллистической ракеты «Тополь-М» с космодрома в Плесецке.

По данным портала BFM.ru, всего были выпущены четыре ракеты, которые поразили цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке, три из них стартовали из атомных подводных лодок в Баренцевом и в Охотском морях. Владимир Путин лично осуществил пуск ракет.

Напомним, что 17 сентября на Обском море в Новосибирске наблюдали редкий оптический феномен — венец вокруг солнца.

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