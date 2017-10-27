ФСБ заподозрила дирекцию красноярской филармонии в мошенничестве с концертами

В отношении замдиректора красноярской краевой филармонии и начальника юридической службы учреждения возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследованием занимается ФСБ, узнал корреспондент Сиб.фм 27 октября из сообщения ТАСС.

Источник агентства в силовых органах рассказал, что в филармонии были выявлены хищения бюджетных средств в особо крупном размере. По данным оперативников ФСБ, с июля 2015 по июнь 2017 года учреждение заключало договоры об организации концертов по завышенной цене с частной фирмой, зарегистрированной на имя родственника начальника юридической службы.

В итоге бюджетные деньги тратились на услуги, стоимость которых в два-четыре раза превышала реальную цену. За два года филармония заключила 19 таких контрактов на общую сумму около 18,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении двоих работников учреждения возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», они уже дают признательные показания. Директор учреждения находится в отпуске за пределами России, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и в отношении неё.

Напомним, директору новосибирского оперного театра Владимиру Кехману грозит привлечение к ответственности в суде за спекуляцию бананами.