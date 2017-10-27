 

Яндекс назвал самые протяжённые и долгие пробки недели в Новосибирске

 27 октября, 13:46
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Яндекс назвал самые протяжённые и долгие пробки недели в Новосибирске
Фото Ильнара Салахиева

В Новосибирске из-за выпавшего снега пробки достигали девяти баллов — Яндекс проанализировал ситуацию на дорогах города и составил топ пробок рабочей недели с 23 по 27 октября, сообщила корреспонденту Сиб.фм региональный представитель компании Яндекс Наталья Брус 27 октября.

Максимальную загруженность дорожного движения в Новосибирске сервис Яндекс.Пробки зафиксировал утром в среду, 25 октября. В этот день выпавший снег спровоцировал девятибалльные пробки.

«Так всегда бывает. Часто даже во многих городах, если смотреть, где уже первый снег выпал, и 10 баллов пробивали», — пояснила Наталья Брус корреспонденту Сиб.фм.

В утренние часы пик в понедельник и вторник заторы были семибалльными, в четверг — шестибалльными, а в пятницу ещё ниже — пятибалльными. С 23 по 26 октября по вечерам пробки достигали восьми баллов.

Топ пробок за рабочую неделю 23 — 27 октября:

— 9,2 км в длину, длительность 1 час 50 минут — 26 октября, около 9:30: Советское шоссе, Приморская улица, Новосибирская ГЭС, плотина ГЭС, Русская улица от проезда Автомобилистов до Бердского шоссе;

— 7,8 км в длину, длительность 2 часа 40 минут — 25 октября, около 9:20: Бердское шоссе, Большевистская улица от Первомайской улицы до Коммунального моста;

— 6,2 км в длину, длительность 2 часа 20 минут — 24 октября, около 18:30: проспект Димитрова, Димитровский мост, Нарымская улица, проезд Энергетиков, улица Станиславского от площади Трубникова до площади Труда;

— 5,7 км в длину, длительность 2 часа 30 минут — 26 октября, около 10:00: Бердское шоссе от Старого шоссе до проспекта Строителей;

— 4,9 км в длину, длительность 2 часа 20 минут — 24 октября, около 18:40: Большевистская улица от улицы Писарева до Коммунального моста, Красный проспект.

Стоит заметить, что в рабочую неделю с 16 по 20 октября в Новосибирске максимальная загруженность дорог составляла не более восьми баллов в часы пик. Самой протяжённой (7,8 км) и долгой (три часа) была пробка на Бердском шоссе и Большевистской улице от Первомайской улицы до Коммунального моста.

Напомним, 25 октября в Новосибирске вслед за дождём выпал мокрый снег — утром на дорогах образовалась гололедица, город сковали девятибалльные пробки.

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