Камни из новосибирского лагеря для репрессированных стали частью «Стены скорби» в Москве

В московский мемориальный комплекс «Стена скорби», посвящённый жертвам политических репрессий, вошли два камня из города Искитима Новосибирской области, где раньше располагался крупный лагерь для репрессированных, узнал корреспондент Сиб.фм 27 октября из статьи «Тайги.инфо».

30 октября президент России Владимир Путин и глава РПЦ патриарх Кирилл откроют мемориальный комплекс «Стена скорби» на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве.

В «Стену скорби» вошли 82 природных камня из 58 регионов России, чья история тесно связана с массовыми репрессиями ХХ века, в том числе из Сибири.

«Мощную поддержку мы получили в Сибири. 10 из 12 регионов, входящих в Сибирский федеральный округ, прислали нам камни из мест, связанных с наследием ГУЛАГа, — рассказал директор Государственного музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман Романов. — В сибирском регионе располагалось множество мест заключений, через которые в советские годы прошли сотни тысяч заключённых».

Неслучайно камни для мемориала были взяты в районе Искитима — в 1930-х годах там находился ОЛП-4 (отдельный лагерный пункт).

«Это был лагерь с совершенно ужасными условиями содержания, плюс ко всему здесь был и так называемый „мамочкин лагерь“, где сидели женщины с маленькими детьми, — пояснил директор областного краеведческого музея Андрей Шаповалов. — При этом работали в ужасных условиях, там гибло очень много людей. Это было место настоящей трагедии, для Новосибирска оно, пожалуй, самое знаковое в контексте репрессий, поэтому и камни оттуда».

Один из камней привёз в Москву заведующий отделом Государственного музея истории ГУЛАГа Артём Готлиб. Нашёл он его в Ложке, на территории бывшего лагеря.

«Он довольно нетипичный для этих мест. Там в основном можно найти коричневатые или розовые граниты. А этот камень тёмно-зелёный, с гладкими поверхностями, похожий на отполированную речную гальку, — сказал Готлиб. — В Ложке есть небольшой родник. Над ним поставлена надкладезная часовня. Местные жители рассказывают, что источник возник на месте расстрелов священнослужителей. Считается, что он целебный. Мне показалось, что камень должен быть связан с этой историей, ассоциироваться с водой».

Артём Готлиб рассказал, что репрессии коснулись и его семьи. «Пострадали самые обычные люди, которые никаких особых должностей не занимали. Просто попали под квоты 1937 года и сгинули. Об этом мало кто задумывается, но представьте, что большинство памятников, даже установленных на территории расстрельных полигонов — это кенотафы, а не надгробия. Никто до сих пор доподлинно не знает, кто и где лежит», — отметил он.

Проект «Стена скорби» был создан по инициативе Фонда Памяти скульптором Георгием Франгуляном в 2016 году — за счёт пожертвований, общая сумма которых составила 45,3 млн рублей. Работа Фонда нацелена на сохранение памяти о жертвах репрессий.

Напомним, 1 марта эксперт по истории Новосибирска Константин Голодяев предложил дополнить мемориал с братской могилой жертв гражданской войны памятниками репрессированным и раскулаченным. Мэр Анатолий Локоть пообещал реконструкцию сквера Героев Революции в неопределённом будущем.