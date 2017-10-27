 

Хакасия озаботилась поисками энергии для горнолыжного курорта стоимостью в 1 млрд рублей

 27 октября, 15:01
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Хакасия озаботилась поисками энергии для горнолыжного курорта стоимостью в 1 млрд рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Инвесторы строительства крупного горнолыжного курорта в Хакасии стоимостью столкнулись с проблемой отсутствия электрических сетей для подключения, узнал корреспондент Сиб.фм 27 октября из сообщения правительства республики.

Проект строительства курорта «Балыкса» рядом с одноимённым селом в Аскизском районе Хакасии был презентован в феврале, власти региона признали его приоритетным. Тогда сообщалось о том, что частный инвестор — компания «Дом» — готова вложить в создание горнолыжной инфраструктуры 1 млрд рублей. Планировалось завершить строительные работы в течение трёх лет, а в дальнейшем развивать вокруг курорта всесезонный туристический кластер «Поднебесье».

Спустя восемь месяцев инвесторы обратились к региональному министерству экономического развития с просьбой решить проблему электроснабжения будущего горнолыжного комплекса. Горная местность, где он строится, удалена от крупных населённых пунктов и имеющихся линий электропередач.

«Вопрос встаёт остро и требует немалых финансовых затрат. На данный момент все возможные пути решения прорабатываются», — заявила пресс-служба министерства по итогам совещания с инвесторами. О конкретных договорённостях не сообщается.

Напомним, в начале 2016 года село Балыкса оказалось в числе четырёх населённых пунктов Хакасии, жители которых обратились к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву с просьбой присоединить эти сёла к возглавляемому им региону.

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