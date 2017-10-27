Мужчина ограбил в Томске пять цветочных магазинов с помощью «Сникерса» вместо пистолета

Суд приговорил 26-летнего мужчину к шести годам колонии за разбойное нападение на цветочные магазины Томска — продавцам и покупателям он угрожал шоколадным батончиком «Сникерс», который выдавал за пистолет, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры 27 октября.

По версии следствия, в марте житель Приморского края, пятью месяцами ранее освободившийся из мест лишения свободы, решил добыть деньги для поездки домой в Приморский край. Сначала он напал на женщину в подъезде дома, отнял сумочку с деньгами и сотовым телефоном.

Затем мужчина наведался в цветочные павильоны «Жасмин», «Азалия», «Орхидея» и магазин «Туесок». Угрожая «пистолетом», потребовал деньги. Для создания видимости наличия пистолета он использовал шоколадный батончик «Сникерс», завёрнутый в плотный полиэтиленовый пакет.

В прокуратуре отмечают, что денег на дорогу домой мужчина собрать не успел — его задержали сотрудники полиции. Свою вину он полностью признал и попросил извинения у потерпевших.

Октябрьский районный суд Томска признал его виновным в совершении преступлений, описанных в части 1 статьи 162 УК РФ («Разбой»). С учётом рецидива ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в октябре 2015 года женщина с игрушечным пистолетом напала на пекарню в Новосибирске.