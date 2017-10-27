 

Наркоман в Кемеровской области похитил девочку и заставил её читать

 27 октября, 10:49
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Наркоман в Кемеровской области похитил девочку и заставил её читать
Фото с сайта pixabay.com

В Яшкинском районе Кемеровской области мужчина был пьян и похитил девочку, которая читала на улице книгу, узнал корреспондент Сиб.фм 27 сентября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

По данным ведомства, в июне 28-летний обвиняемый был нетрезв, он заметил на улице девочку, которая читала книгу. Мужчина подошёл к ней, схватил за плечи и привёл к себе домой. Ребёнок испугался и не стал сопротивляться.

«В жилище обвиняемый повёл себя странно: он потребовал, чтобы девочка села за стол и продолжила читать книгу. После чего хозяин дома отвернулся от ребёнка и направился к двери. В этот момент потерпевшая смогла опередить мужчину и выбежать из дома», — сказано в сообщении.

На улице она позвонила родителям и рассказала о том, что произошло. Они обратились в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Он объяснил свой поступок тем, что хотел создать для «читающей девочки комфортные условия». По информации пресс-службы, обвиняемый состоит на учёте в наркологическом диспансере. Он прошёл психолого-психиатрическую экспертизу — она показала, что мужчина вменяем, но ему нужно лечение от наркозависимости.

Уголовное дело возбуждено по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

Напомним, что в октябре похищенная 13-летняя школьница в Иркутской области сумела убежать от преступника в лес.

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