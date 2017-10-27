Новосибирский вуз вошёл в тройку сильнейших физических вузов России

Новосибирский госуниверситет оказался в топ-100 лучших вузов мира по направлению «Физика», в общий рейтинг попали пять сибирских вузов, узнал 27 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения U.S. News & World Report.

НГУ признан одним из самых эффективных физических вузов из России наряду с Московским госуниверситетом и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ». Новосибирский вуз занял 88-е место в топ-100 лучших по направлению «Физика».

Всего 1 250 вузов из 74 стран вошли в рейтинг U.S. News Best Global Universities 2018. Россию представляли 15 университетов, три из которых находятся в Сибири.

Томский госуниверситет занял седьмое место в рейтинге по стране Best Global Universities in Russia 2018 и 325-е место мирового рейтинга по специальности «Физика».

Томский политехнический университет занял 11-е место в российском сегменте рейтинга и 560-е место по физике.

Напомним, что в октябре НГУ стал вторым ведущим вузом Восточной Европы и Центральной Азии.