 

Новосибирское «Яблоко» попросит ФАС проверить баннеры с Лениным

 27 октября, 17:27
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Новосибирское «Яблоко» попросит ФАС проверить баннеры с Лениным
Первый испорченный баннер возле улицы Кирова. Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Представители новосибирского отделения партии «Яблоко» направят в управление федеральной антимонопольной службы жалобу с требованием проверить баннеры с Лениным, рассказала 27 октября председатель регионального отделения партии Светлана Каверзина.

По её словам, представители партии попросят ведомство проверить билборды на соответствие закону «О рекламе». Они считают, что посвящённые 100-летию Октябрьской революции билборды с изображением Ленина противоречат интересам государства и общества.

«Мы не считаем, что это социальная реклама. Это не было сделано ради государственных интересов. Личность Ленина и революция — неоднозначны. Даже серьёзные историки спорят об этом. И выдавать баннеры за государственные интересы значит вносить неоднозначность в общество и способствовать его расколу», — рассказала Светлана Каверзина.

В пресс-службе мэрии пояснили, что билборды размещены в рамках исполнения распоряжения «О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России».

«Количество плакатов — 70, период размещения — с 20 октября по 8 ноября, — пояснили в пресс-службе. — Плакаты размещены безвозмездно, в рамках обязательств по размещению социальной рекламы».

Напомним, что 24 октября на перекрёстке улиц Кирова и Никитина неизвестные разрисовали билборд, посвящённый 100-летию Октябрьской революции — на нём нарисовали рога и свиное рыло. 26 октября в Новосибирске испортили второй рекламный баннер словами «воинство сатаны».

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