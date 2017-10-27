Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии, об этом депутат рассказал 27 октября корреспонденту Сиб.фм.

26 октября состоялось заседание экспертной подгруппы, сформированной при рабочей группе по реализации мусорной концессии. В начале заседания депутаты горсовета и заксобрания подняли вопрос о целесообразности встречи и покинули её. Окончательного решения на заседании принято не было.

После заседания общественник Тимур Ханов задал несколько вопросов на камеру врио заместителя председателя правительства Новосибирской области, врио министра экономического развития Ольге Молчановой, в частности, относительно решения Травникова по расторжению концессионного соглашения и дальнейших действий по реализации этой концессии.

«Это был комментарий Травникова по поводу соглашения, заключённого министерством сельского хозяйства в 2016 году. Он предложил расторгнуть (мусорную концессию — прим. Сиб.фм). Это решение временно исполняющего губернатора Новосибирской области, и он как высшее должностное лицо вправе рекомендовать министерству жилищно-коммунального хозяйства расторгнуть это соглашение», — сказала Молчанова.

Также она отметила, что заседание было посвящено рассмотрению альтернативных проектов — такую задачу ставил перед правительством Владимир Городецкий, пока занимал пост главы региона, чтобы принять окончательное решение.

Александра Бурмистрова, который также покинул заседание, возмутили действия правительства. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Ольга Молчанова ПУБЛИЧНО оценила решение врио губернатора по ключевому вопросу развития региона просто, как КОММЕНТАРИЙ. А раз так — работу продолжаем, — написал депутат. — Соглашение, а я его читал дважды и очень внимательно, однозначно заключено не в интересах населения, по сути, речь идёт об узаконенном грабеже области на десятилетия вперёд. Президент РФ принимает решение и назначает руководить регионом нового человека, у которого нет лишних обязательств перед многочисленными кланами и группировками, он (Травников — прим. Сиб.фм) мусорной афере даёт однозначную оценку.

Как тогда нужно понимать действия правительства? Уважаемые, вы что там реализовываете-то? Что вообще происходит? Это саботаж?

Демонстрация, что первое лицо области ничего не решает, а рулить продолжает команда, которая это соглашение согласовывала и подписывала? Всё это похоже на диверсию».

Корреспонденту Сиб.фм Александр Бурмистров рассказал, что пока на его пост в сети Facebook не последовало никакой реакции.

«Реакция простая должна быть: разорвать концессию, и всё, — сказал он. — Почему Молчанова решила, что трижды озвученное Травниковым решение — не окончательное? Почему она считает, что он „вправе рекомендовать“, а не принимать решение? Если решение первым человеком в области принято, то надо его выполнять, а не работать в направлении реализации проекта. И это вопрос не столько в концессии, сколько в функционировании власти в регионе. Как это можно понять? Самое-то печальное, что правительство просто провоцирует губернатора на чистки. Зачем они сами провоцируют своего шефа, чтобы он их разгонял и завозил команду из Вологды, Санкт-Петербурга и ещё откуда-то? Какая логика у этих действий?»

Напомним, 9 октября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников уволил правительство.