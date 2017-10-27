Певица Пелагея пригласила жителей Новосибирска на футбол

Известная певица Пелагея записала видеообращение с фирменной футболкой ФК «Сибирь» и призвала жителей Новосибирска приходить болеть на матчи команды, узнал корреспондент Сиб.фм 27 октября на канале ТВ «Сибирь» видеохостинга YouTube.

26 октября футбольный клуб «Сибирь» опубликовал на своём канале в YouTube видеоролик с певицей Пелагеей, которая сама родом из Новосибирска. В руках певица держала игровую футболку клуба с номером «54» и своим именем на спине.

«Я приглашаю всех вас, дорогие мои земляки, на матчи футбольного клуба „Сибирь“. Пожалуйста, давайте докажем, что в Сибири играют в футбол так, как не умеют этого в Бразилии, ребята. Поддержим нашу команду. Сибирь, вперёд!» — сказала в видеоролике Пелагея.

Как пояснила пресс-служба клуба «НГС», 21 октября в Москве состоялся первый этап полуфинала Высшей лиги КВН, где одним из членов жюри была Пелагея. Капитан команды КВН «НГУ» Владимир Дуда передал ей в подарок футболку «Сибирь». Пелагея решила сделать ответный подарок и записала видео.

Ближайший матч футбольного клуба «Сибирь» состоится 29 октября в манеже «Заря». «Сибирь» сыграет против калининградской «Балтики».

Напомним, в июле стало известно о выступлении певицы Пелагеи на концерте в честь 80-летия Новосибирской области.