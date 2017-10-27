Писатель из Забайкалья вошёл в финал «Русского Букера» с романом о Таджикистане

Роман уроженца Забайкалья Владимира Медведева «ЗАХХОК» о гражданской войне в Таджикистане претендует на главную премию русской литературы, ещё пять авторов вышли в финал, узнал 27 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте «Русского Букера».

Роман «ЗАХХОК» претендует на самую престижную премию для прозаиков «Русский Букер». Автор Владимир Медведев, рождённый в районе озера Кинон в Забайкалье, написал книгу под впечатлением от детства, проведённого в Республике Таджикистан.

Роман повествует о жизни русской учительницы Веры и двоих её детей — 16-летних близнецов Андрея и Зарины в 90-х. После смерти мужа-таджика они отправляются искать пристанище у родственников в далёком горном ауле Талхак. Через несколько недель в соседнем ауле размещает ставку демонический полевой командир Зухуршо Хушкадамов.

Литературный критик Галина Юзефович писала на «Медузе», что по форме «ЗАХХОК» — образцовый постколониальный роман, а по сути — универсальное и вневременное повествование о событиях в постсоветских республиках и одна из главных книг года.

В финал «Русского букера» также вышли Михаил Гиголашвили с романом «Тайный год», Игорь Малышев, автор книги «Номах. Искры большого пожара», Александр Мелихов и его «Свидание с Квазимодо», Александра Николаенко с книгой «Убить Бобрыкина» и Дмитрий Новиков, написавший «Голомяное пламя».

Победитель «Русского букера» получит 1,5 млн рублей, его назовут 5 декабря.

Напомним, что в октябре Сибирь в стихах еврейского поэта попала в обзор американского Tablet.