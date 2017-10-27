 

Программисты в Томске разработали аналог Google Play с возможностью оплаты криптовалютой

 27 октября, 13:01
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Программисты в Томске разработали аналог Google Play с возможностью оплаты криптовалютой
Фото с сайта blog.ucmsgroup.ru

Томские программисты разработали магазин мобильных приложений, которые можно будет покупать за криптовалюту, узнал корреспондент Сиб.фм 27 октября из сообщения портала «ИноТомск».

Специалисты компании Crypton.Studio начали работу над приложением в феврале 2017 года. На данный момент они сделали прототип мобильной версии и продолжают разрабатывают веб-версию продукта.

«Сейчас мы запускаем ICO, чтобы собрать инвестиции на продвижение продукта. Это как крауд-инвестинг, когда инвесторы покупают акции стартапа и затем получают дивиденды, только вместо акций — цифровые токены, а платёжным средством выступает криптовалюта», — рассказал директор компании Кирилл Кван.

По его словам, разработка будет интересна пользователям, разработчикам и инвесторам. Преимущество для пользователей состоит в возможности оплаты криптовалютой и отсутствии блокировок. Релиз бета-версии продукта запланирован на июнь 2018 года.

«Неблокируемость приложений достигается за счёт технологии блокчейна, как и прозрачность транзакций: никто никого не сможет обмануть, то есть любой пользователь может посмотреть, кто, когда и что покупал. Децентрализованное хранение — это также плюс для пользователей, у нас по миру будут храниться ноды, владельцы узлов будут иметь 1 % от транзакции и подтверждать их, а пользователи — получать приложение гораздо быстрее, так как его источник находится максимально близко», — уточнил Кирилл Кван.

Напомним, что в сентябре новосибирские экономисты напомнили о рисках покупки биткоина.

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