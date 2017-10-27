Программисты в Томске разработали аналог Google Play с возможностью оплаты криптовалютой

Томские программисты разработали магазин мобильных приложений, которые можно будет покупать за криптовалюту, узнал корреспондент Сиб.фм 27 октября из сообщения портала «ИноТомск».

Специалисты компании Crypton.Studio начали работу над приложением в феврале 2017 года. На данный момент они сделали прототип мобильной версии и продолжают разрабатывают веб-версию продукта.

«Сейчас мы запускаем ICO, чтобы собрать инвестиции на продвижение продукта. Это как крауд-инвестинг, когда инвесторы покупают акции стартапа и затем получают дивиденды, только вместо акций — цифровые токены, а платёжным средством выступает криптовалюта», — рассказал директор компании Кирилл Кван.

По его словам, разработка будет интересна пользователям, разработчикам и инвесторам. Преимущество для пользователей состоит в возможности оплаты криптовалютой и отсутствии блокировок. Релиз бета-версии продукта запланирован на июнь 2018 года.

«Неблокируемость приложений достигается за счёт технологии блокчейна, как и прозрачность транзакций: никто никого не сможет обмануть, то есть любой пользователь может посмотреть, кто, когда и что покупал. Децентрализованное хранение — это также плюс для пользователей, у нас по миру будут храниться ноды, владельцы узлов будут иметь 1 % от транзакции и подтверждать их, а пользователи — получать приложение гораздо быстрее, так как его источник находится максимально близко», — уточнил Кирилл Кван.

Напомним, что в сентябре новосибирские экономисты напомнили о рисках покупки биткоина.