Прокуратура и СК проверят, мыл ли четырёхлетний ребёнок унитазы в детском саду Омска

Информацию, размещённую в соцсетях и СМИ, о том, что воспитательница омского детского сада № 91 заставляла четырёхлетнего мальчика в наказание мыть унитазы, проверит прокуратура, сообщила корреспонденту Сиб.фм старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова 27 октября.

О произошедшем СМИ стало известно из сообщения сестры мальчика в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что воспитатель детского сада якобы в воспитательных целях наказывала ребёнка тем, что заставляла его мыть унитазы во время тихого часа либо запирала его одного в спальной комнате.



Скриншот из группы «ЧП в Омске» в соцсети «ВКонтакте»

Девушка уточнила, что писала заявление на воспитателя в адрес директора детского сада. Последняя, по словам девушки, пообещала уволить сотрудника, но не сделала этого.

Пресс-служба следственного комитета Омской области сообщила, что следователи также проводят проверку детского сада после публикаций в СМИ. Онии дадут оценку действиям воспитателя. При наличии оснований будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в сентябре экс-директор детдома в Алтайском крае предстала перед судом за приказ избить детей.