Сбербанк дал 1,65 млрд рублей на строительство микрорайона в Новосибирске

Компания «Сибакадемстрой» получила проектное финансирование от Сбербанка; банк выдал застройщику инвестиционный кредит в 1,65 млрд рублей на строительство домов № 22, 23 и 24 жилого комплекса «Европейский Берег» в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 27 октября из сообщения пресс-службы компании.

«Сибакадемстрой» планирует закончить возведение пятой очереди микрорайона. В неё войдут два квартала, дома в которых будут разной высотности — от 6-8 до 15-17 этажей, с парковкой во дворе и 25-этажной башней.

Первый квартал застройщик планирует сдать в конце 2018 года, второй и башню — в конце 2019 года. Дома будут находится на берегу реки Оби.

Также, по словам директора по продажам компании «Сибакадемстрой» Динара Зарипова, сотрудничество со Сбербанком позволит покупателям квартир в строящемся квартале оформить ипотеку без поручителей или предоставления в залог другого объекта недвижимости.

«Российская газета» 25 октября сообщала о том, что президент Владимир Путин на совещании кабинета министров поручил создать план перехода от долевого строительства к механизму проектного финансирования для борьбы с «недостроями».

Напомним, что в мае 2016 года рекламная кампания «Однодвушки», созданная креативным агентством SODA для новосибирской компании «Сибакадемстрой», победила в номинации «Недвижимость и строительство» на национальном конкурсе одной из самых престижных в мире наград за достижения в маркетинге — Effie Awards Russia 2015.