 

Виктор Толоконский займётся переподготовкой госслужащих в Новосибирске — СМИ

 27 октября, 16:58
были упомянуты
подходящие темы
Виктор Толоконский займётся переподготовкой госслужащих в Новосибирске &mdash; СМИ
Виктор Толоконский (второй слева), фото с сайта krskstate.ru

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский получит должность советника в одной из структур Сибирского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (СИУ РАНХиГС) в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 27 октября из сообщения интернет-издания Сибкрай.ru.

По сведениям неназванного источника издания, экс-губернатор будет работать в Высшей школе госуправления СИУ и там в его обязанности будет входить курирование системы дополнительного образования и переподготовки госслужащих. В новом статусе Толоконский появится в РАНХиГС уже в первых числах ноября.

В академии эту информацию не подтверждают. Сам Толоконский 26 октября рассказал журналистам, что не определился с новым местом работы, однако готов помогать вузам или как-то иначе участвовать в их жизни.

Напомним, ранее стало известно, что ориентировочно 31 октября президент России Владимир Путин намерен собрать у себя всех бывших губернаторов, уволенных с конца сентября, и высказать им слова уважения.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 23 октября, 12:01 • статья

Бишыхан абарагша

Официально бурятский язык имеет 14 диалектов, говорят на нём только 218 тысяч из примерно 600 тысяч бурят в России. Как спасти родной язык, если тебе всего 14 лет?

Ненобелевская премия

 18 октября, 11:37 • колонка
Дмитрий Фомин
кандидат экономических наук
Дмитрий Фомин в колонке рассказывает, как общество пришло к присуждению премии по экономике и есть ли в ней смысл.
 17 октября, 16:35 • тест

Тест: будущие губернаторы или белые ходоки?

Пройдите тест Сиб.фм и узнайте, чем назначенные временно исполняющими обязанности губернаторов в 11 субъектов РФ похожи на персонажей «Игры престолов».
самое популярное
 16 октября, 13:03 • новость

Новосибирский суд пересмотрит приговор в отношении убийцы Карины Залесовой

Областной суд назначил заседание по пересмотру приговора по уголовному делу в отношении Марка Конькова — убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой.
 18 октября, 09:50 • новость

Житель Новосибирской области купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

Разыгранная в лотерее «Русское лото» квартира достанется жителю Новосибирской области, который купил лотерейный билет за 100 рублей в отделении «Почты России».
 23 октября, 19:18 • новость

Брат олимпийского чемпиона Александра Карелина умер в Новосибирской области

Скончался глава Кудряшовского сельсовета Сергей Карелин — он приходился старшим братом олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Александру Карелину.
 23 октября, 07:39 • новость

Новосибирский депутат пожаловался в прокуратуру по поводу остановки за полмиллиона рублей

Депутат барабинского горсовета Константин Терещенко написал жалобу в областную контрольно-счётную палату и в прокуратуру на администрацию Барабинска Новосибирской области, которая, по его мнению, установила автобусную остановку по завышенной цене.
 20 октября, 15:35 • новость

Центробанк призвал вернуть в оборот осевшие в новосибирских копилках монеты

Центробанк анонсировал акцию «Неделя приёма монеты», во время которой можно без комиссии обменять мелкие монеты на банкноты и получить подарок.
 14 октября, 18:59 • новость

Голубоглазая блондинка из Новосибирской области снялась для журнала Playboy

Новосибирская модель Вероника Мурашкина снялась для разворота в осеннем выпуске популярного мужского журнала Playboy.
присоединяйтесь!
    