Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский получит должность советника в одной из структур Сибирского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (СИУ РАНХиГС) в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 27 октября из сообщения интернет-издания Сибкрай.ru.

По сведениям неназванного источника издания, экс-губернатор будет работать в Высшей школе госуправления СИУ и там в его обязанности будет входить курирование системы дополнительного образования и переподготовки госслужащих. В новом статусе Толоконский появится в РАНХиГС уже в первых числах ноября.

В академии эту информацию не подтверждают. Сам Толоконский 26 октября рассказал журналистам, что не определился с новым местом работы, однако готов помогать вузам или как-то иначе участвовать в их жизни.

Напомним, ранее стало известно, что ориентировочно 31 октября президент России Владимир Путин намерен собрать у себя всех бывших губернаторов, уволенных с конца сентября, и высказать им слова уважения.