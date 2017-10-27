 

Забайкалье, Бурятия и Иркутская область создадут единый орган экологического контроля

 27 октября, 12:45
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Забайкалье, Бурятия и Иркутская область создадут единый орган экологического контроля
Байкал, фото с сайта globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин поручил властям Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края создать единый координационный орган по обеспечению экологической безопасности на Байкальской природной территории, узнал корреспондент Сиб.фм 27 октября из текста документа, опубликованного на сайте Кремля.

Это одно из 12 поручений, которые глава государства сформировал по итогам проверки Генпрокуратурой соблюдения экологического законодательства на Байкале. Ответственными за исполнение поручений назначены премьер российского правительства Дмитрий Медведев, представитель президента в СФО Сергей Меняйло, главы трёх прибайкальских регионов и нескольких федеральных министерств.

Среди прочего чиновникам поручено к середине декабря разработать единую схему обращения с отходами для Байкальской природной территории, а также увеличить численность сотрудников Росприроднадзора в охранной зоне озера, создав для этого специальное подразделение.

Кроме того, Минтрансу РФ и региональным властям предложено оснастить объекты прибрежной инфраструктуры на Байкале техническими средствами для приёма судовых отходов. Генпрокуратуре РФ поручено взять под особый контроль соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды при осуществлении рекреационной деятельности на берегах озера.

Стоит отметить, что 26 октября следком по Иркутской области сообщил о возбуждении 16 уголовных дел о незаконных свалках в Ольхонском районе. Как оказалось, многие туристические базы, расположенные в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, грубо нарушают правила обращения с отходами и канализационными стоками. Совокупная сумма ущерба природе оценивается более чем в 13 млн рублей.

Напомним, в начале октября Минприроды РФ предложило упростить выдачу разрешений на строительство жилья на берегу Байкала.

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