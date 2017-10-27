Житель Кемерова по ошибке избил одноклассника дочери

Родители ученика кемеровской гимназии обратились в полицию и рассказали, что на их сына напал мужчина — он дёргал 10-летнего мальчика за ухо, ударил по лицу и оскорблял, узнал корреспондент Сиб.фм 27 октября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Инспектор по делам несовершеннолетних и участковый выяснили, что напавший на школьника мужчина, — отец одной из учениц той же гимназии. Девочка упала, когда выходила из школы и решила, что её толкнул одноклассник. Она пожаловалась на это своему отцу, который приехал её забирать.

«Не разобравшись в ситуации, мужчина остановил мальчика во дворе и при других детях начал ругать его и дёргать за ухо. Позже оказалось, что никакого отношения к падению девочки избитый лицеист не имел. По словам других детей, она просто оступилась на лестнице», — сказано в сообщении.

Судебно-медицинский эксперт зафиксировал повреждения мальчика. Участковый составил протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Максимальное наказание по этой статье — административный арест от 10 до 15 суток.

«В данной ситуации, даже если ребёнок был бы виноват, взрослый мужчина не имел права применять силу к мальчику. В конфликтах между детьми следует разбираться родителям, и желательно с привлечением администрации образовательного учреждения», — отметила замначальника управления организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД по Кемеровской области Инна Баляскина.

Напомним, что в мае физрук избил старшеклассника за нарушение дресс-кода в Туве.